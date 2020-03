Rugani giocatore della serie A positivo al coronavirus, Juve e Inter in isolamento

Daniele Rugani, giocatore della Juventus, è il primo positivo nella serie A al coronavirus. Lo ha reso noto la stessa società sul proprio sito.

Questo il testo della nota: "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico - rende noto la Juventus in un comunicato sul proprio sito - Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

La Juventus seguirà le prescrizioni mediche per i casi di contagio coronavirus a un singolo che fa parte di un gruppo di lavoro: in sostanza tutti i bianconeri (giocatori, ma anche tecnici, dipendenti e dirigenti) che hanno avuto contatti con Rugani andranno in isolamento a casa. Da fonti interiste anche i calciatori del club nerazzurro scesi in campo domenica sera contro la Juventus a Torino andranno in isolamento.

