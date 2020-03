Coronavirus, contagiati Tom Hanks e la moglie: "Siamo in isolamento"

Prime celebrità che annunciano di aver contratto il coronavirus. Si tratta di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson. L'attore e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test.

Hanks e la moglie - anche lei attrice - hanno rovelato: "Siamo in isolamento", ha detto l'attore: "Vi faremo sapere".

"Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari", ha scritto Hanks. "Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Per fare la cosa giusta, come è necessario di questi tempi, e con i protocolli che devono essere seguiti, saremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

Wilson aveva tenuto concerti a Brisbane e all'Opera House di Sydney la settimana scorsa e durante il fine settimana. Le implicazioni del test positivo di Hanks sono potenzialmente enormi. È possibile, anzi probabile, che l'intera produzione sarà costretta a chiudere per un massimo di due settimane. Il film è ancora in pre-produzione e l'uscita è prevista in ottobre 2021.

