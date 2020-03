Michela Persico in un video rivela: "Ho il Coronavirus, restate a casa"

Appena saputo di essere anche lei positiva, così come il suo fidanzato Rugani, difensore della Juventus, Michela Persico ha spiegato con un video su Instagram la sua situazione. Ha subito tranquillizzato tutti, dicendo di essere positiva ma asintomatica così come Rugani.

"Sto benissimo, non ho alcun sintomo - ha detto dopo aver fatto il tampone -. Questo vuol dire che ci possono essere dei casi come il mio che, nella sfortuna, sono fortunati perché basta restare in casa tranquilli, prendere una Tachipirina al bisogno, e tutto passa". Infine, un appello a chi, come lei, è positivo ma asintomatico affinchè rimanga a casa per evitare di contagiare altri.

