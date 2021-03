Colapesce e Dimartino, "Musica leggerissima" è il brano più ascoltato su YouTube

«Musica leggerissima» di Colapesce e Dimartino mantiene la vetta della classifica dei brani più cliccati dagli utenti di YouTube.

Quarti al Festival di Sanremo, dove hanno presentato il brano, primi in tutte le chart post kermesse, i due cantautori siciliani, tra i maggiori esponenti della rivoluzione indie in salsa siciliana, hanno sfornato, loro malgrado, considerando che il brano dovrebbe rappresentare proprio una presa in giro alla musica troppo leggera che domina il mercato, il primo vero tormentone del 2021.

Secondo posto per l’ex vincitrice di X-Factor Francesca Michielin e l’ex giudice di X-Factor Fedez con «Chiamami per nome», loro terza collaborazione, stavolta portata al Festival e con la quale si sono classificati secondi. Solo terzi i Maneskin, i vincitori del festival con la loro «Zitti e buoni», che si ferma a poco meno di 3 milioni di ascolti. Quarto posto per Madame, 19 anni, nuovo fenomeno del cantautorato rap italiano al femminile, la sua «Voce» è stata eletta canzone con il miglior testo del Sanremo di Amadeus e su YouTube anche lei sfiora i tre milioni di ascolti.

Quinta posizione occupata da Irama con «La genesi del tuo cuore», un brano che purtroppo l’ex vincitore di «Amici di Maria De Filippi», pur rimanendo in gara, non ha potuto eseguire dal vivo durante la settimana del festival a causa di un caso di Covid riscontrato tra i membri del suo staff. Sale al sesto posto Sangiovanni, quota indie nel format musicale della De Filippi, con la sua «lady».

Scende in settima posizione il producer MACE con «La canzone nostra», il singolo confezionato con il supporto del giovanissimo Blanco e Salmo che ha lanciato il suo disco «Obe». Conferma l’ottava posizione della scorsa settimana un’altra ex «Amici di Maria De Filippi», lei è Annalisa, la canzone portata in gara al festival si intitola «Dieci» ed è inclusa nel repack del disco «Nuda».

Rientrano in chart dalla porta numero 9 Rocco Hunt e Ana Mena, il brano è nuovamente «A un passo dalla luna», tormentone dell’estate 2020, già pluri disco di platino sia in Italia che in Spagna, proposto in una nuova versione remix. Chiude la top ten Noemi, anche lei in gara a Sanremo con la sua «Glicine».

