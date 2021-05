Sangiovanni: "Ad Amici la mia diversità è stata accettata" - Il videoclip della hit "Lady"

Parla di inclusione e di diversità Sangiovanni, l'ormai ex favorito alla vittoria di Amici battuto per un soffio dalla fidanzata Giulia Stabile.

Durante il collegamento di ieri con Verissimo, Sangiovanni si è raccontato a Silvia Toffanin.

Lui ha compiuto 18 anni dentro la scuola di Amici, e si è detto soddisfatto per tutto il suo percorso all'interno della scuola. Tuttavia, ha ammesso di voler "puntare ancora più in alto".

"Finalmente questo è il mio posto - ha spiegato -. Qui la mia diversità è stata compresa e accettata, una cosa che ho sempre sognato". All'interno della scuola, Sangiovanni si è innamorato di Giulia Stabile la ballerina alla quale ha ammesso di aver dedicato il suo brano più popolare, "Lady".

Brano che fra l'altro spopola in radio, ed è già tormentone.

Il vero nome di Sangiovanni è Giovanni Pietro Damian, ed è nato a Vicenza. Quando ha scelto il suo nome d'arte, ha voluto aggiungere “San” perché "tutti mi dicevano che una faccia da bravo ragazzo non l’aveva mai avuta", ha spiegato il giovane artista.

Un carattere forte e diretto il suo. Dentro la scuola, si è fatto notare per i suoi discorsi sulla diversità e sull’inclusione. “Ho 18 anni, - ha detto una volta alla sua fidanzata Giulia - mi vesto di rosa e mi metto lo smalto alle unghie. Eppure cosa mi importa? Cosa importa a te? Invece di dire mi piacerebbe essere bella, perché non dici che sei diversa e che lo devono accettare tutti? Perché sono sicuro che la ragazzina che a casa ti guarda e si rivede in te, smette di soffrire per queste cazzate".

© Riproduzione riservata