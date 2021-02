"Perdere l'amore" di Massimo Ranieri eletta canzone simbolo di san Valentino 2021

È “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri la canzone eletta simbolo di san Valentino 2021.

Il brano è stato premiato durante la puntata di "Parlami d'amore", in onda su Raiuno e condotta da Veronica Pivetti.

La canzone è stata cantata durante la trasmissione da Gino Paoli, Gigi d’Alessio e Riccardo Fogli.

A fine trasmissione il verdetto ha visto trionfare il brano di Ranieri, vincitore anche del Festival di Sanremo 1988.

Scritta da Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani, la canzone interpretata inizialmente da Gianni Nazzaro fu scartata l'anno precedente.

"Perdere l'amore" consacrò Massimo Ranieri e la canzone ancora oggi è uno dei pilastri della musica italiana.

Tante le cover del brano interpretate da Lara Fabian, Mino Reitano, Rocco Di Quinto.

Della stessa canzone esistono anche delle versioni in lingua straniera. Fu cantata in spagnolo ad esempio da Ricardo Velasquez e Magdalena Lèon sotto il titolo di "Perder el amor". E anche in francese cantata da Loic Schumacher sotto il titolo di "Perdre l'amour".

