San Valentino, il video sull'amore di Aurora Padalino: "Prima di tutto il rispetto per noi stessi"

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma deve dare uno spunto per la fascinazione più grande, ovvero l’amore e il rispetto per noi stessi. È questo il mood scelto dall’attrice Aurora Padalino che oggi propone il suo nuovo video, Amarsi.

“L’amore è un qualcosa che prima di dare a qualcuno, dovremmo offrire a noi stessi - spiega la Padalino - non importa se sia un discorso al maschile o al femminile”.

E la scelta di postare il video proprio nel giorno della festa degli innamorati, la dice lunga sulla convinzione di essere ogni giorno presenti a noi stessi. Amarsi sarà postato sul canale Youtube e sui social dell’attrice.

