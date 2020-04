"Ma lo vuoi capire?", Tommaso Paradiso anticipa il nuovo singolo su Instagram

Tommaso Paradiso regala ai fan - sul suo profilo Instagram - una piccola anticipazione del suo nuovo singolo, "Ma lo vuoi capire?".

Il brano uscirà ufficialmente domani, ed è stato scritto da Tommaso Paradiso a Dario Dardust Faini. Una canzone per cantare una vita senza senso se non si ha la persona che si ama accanto. Dopo "Non avere paura" e "I nostri anni", questa nuova canzone è la terza che Tommaso Paradiso lancia da solista, ossia da quando ha deciso di lasciare la band Thegiornalisti.

Solo pochi giorni fa, sempre Paradiso aveva presentato un altro singolo, scritto e cantato insieme ad Elisa, dal titolo "Andrà tutto bene". Un brano questo interamente scritto durante diverse dirette Instagram fra i due cantanti, per raccontare questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus.

