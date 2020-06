Tommaso Paradiso a cuore aperto in tv: "Abbandonato da mio padre, oggi vorrei 12 figli"

Tommaso Paradiso a cuore aperto in tv. L'ex frontman dei The giornalisti ha raccontato a Maurizio Costanzo della sua infanzia difficile. Abbandonato dal padre quando aveva ancora sei mesi, Paradiso è cresciuto con la madre e la nonna.

“Mio padre andava continuamente via di casa, - ha raccontato - fino a quando mia madre l'ha messo di fronte ad una scelta, occuparsi di me o no. È stato allora che lui ha deciso di andare via per sempre".

L'artista ha raccontato che il padre si è comunque rifatto vivo dopo essere diventato famoso grazie alla musica. "Mi ha cercato solo perché quel bambino è diventato Tommaso Paradiso".

Nonostante l'esperienza negativa col padre, oggi Paradiso non fa mistero della sua voglia di paternità. "Non vedo l'ora di diventare e fare il padre - ha detto Paradiso -. Io vorrei 12 figli".

Oggi Paradiso è felicemente fidanzata con una giovane designer di moda, Carolina. Sulla possibilità di tornare insieme ai The giornalisti, Paradiso ha ammesso: “Nella vita non sono mai tornato indietro su qualcosa. Non credo nelle minestre riscaldate. Ormai è uscita tanto fuori la mia vena da cantautore, anche per questo ci siamo divisi".

