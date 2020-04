Musica ai tempi del Coronavirus, Brunori Sas: "Un bene di prima necessità"

Dario Brunori in arte Brunori Sas parla della musica in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus. Intervistato da radio Rtl 102.5, il cantautore ha spiegato di aver dovuto spostare i concerti previsti fino all'autunno di quest'anno. Restano confermate le date estive.

"Eravamo in dirittura di partenza, avevamo fatto tutte le prove generali”, ha detto Brunori Sas. Il cantautore ha spiegato che questo settore sta conoscendo una forte crisi vista la pandemia ma non tanto per gli artisti quanto per i tecnici e gli operatori che lavorano dietro le quinte.

L’ultimo album di Brunori Sas, Cip!, è uscito lo scorso gennaio con l'intento di stare insieme "in carne ed ossa”. Per Brunori Sas serve ripartire con maggiore forza ed energia. Nonostante questi giorni di isolamento, l'artista riesce comunque a rimanere in contatto con i suoi fan attraverso dirette su Instagram: “La musica è un bene di prima necessità”, dice.

In questo video, l'appello del cantante a rimanere a casa.

