Dua Lipa spopola in Italia, il singolo "Phsycal" è il brano più trasmesso dalle radio

Dua Lipa, cantautrice e modella britannica ma di origini albanesi e kosovare, conquista la classifica Airplay dei brani più trasmessi dalle radio italiane nell’ultima settimana con il suo ultimo singolo «Phsycal».

Stabile in seconda posizione troviamo «Stupid Love», che segna il ritorno sulle scene di Lady Gaga, in questi giorni impegnata anche come direttrice artistica del mega evento in streaming «One World: Together at Home», che si svolgerà nella notte italiana tra il 18 e il 19 aprile.

