Dua Lipa, nuovo singolo in collaborazione con Madonna: il videoclip di "Levitating"

Torna con un nuovo singolo Dua Lipa, in collaborazione con Madonna.

Il brano s'intitola “Levitating” e anticipa l'album “Club Future Nostalgia” che uscirà il 28 agosto. “Levitating” altro non è che una versione rielaborata proveniente da un mixtape di The Blessed Madonna.

Il nuovo disco inoltre prevede anche una nuova versione del brano “Physical” con il featuring di Mark Ronson e Gwen Stefani.

“Ho deciso di far fare un salto di qualità al mio party, - ha detto Dua Lipa del suo nuovo singolo - con l’incomparabile The Blessed Madonna. Ecco che le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di 'Levitating'”.

