Lady Gaga, concerto da casa contro il Coronavirus: con lei le star della musica mondiale

Il gotha della musica mondiale si riunisce per un concerto virtuale, #TogetherAtHome, che ha l'obiettivo di sostenere l’Organizzazione mondiale della Sanità e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di rimanere a

casa per combattere la pandemia da Covit 19.

Sabato 18 aprile alle 20, ora di New York, domenica 19 aprile a mezzanotte per tutto il resto del mondo, gli artisti che hanno risposto all’invito della cantante americana Lady Gaga suoneranno ognuno da casa sua. Tra le star che si esibiranno Paul McCartney ed Elton John, Andrea Bocelli, Stevie Wonder il pianista Lang Lang, i cantanti americani John Legend e Alanis Morissette.

E poi anche David Beckham, Kerry Washington, Idris Elba e la moglie Sabrina, risultati positivi al Coronavirus.

«È importante pensare a livello globale e sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità per contenere la pandemia e prevenire le future epidemie», ha detto Lady Gaga annunciando il concerto.

«Vogliamo sottolineare la gravità di questo momento storico, senza precedenti», ha aggiunto l’artista, sottolineando che negli ultimi sette giorni sono stati raccolti 35 milioni di dollari per sostenere gli sforzi dell’Oms.

«Abbiamo sempre detto che siamo tutti nella stessa barca, e possiamo vincere questa battaglia solo insieme. Abbiamo bisogno di un approccio unico al problema e ognuno deve fare la sua parte. Comprese se le persone dello spettacolo», ha dichiarato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il concerto online oltre alla musica racconterà storie di 'eroi della salute', così come messaggi di gratitudine e

apprezzamento per i medici e gli infermieri impegnati in questa battaglia da parte dei pazienti che ce l’hanno fatta.

«Siamo tutti molto grati a tutti gli operatori sanitari di questo paese e di tutto il mondo che sono in prima linea durante questa pandemia Covid-19. Quello che state facendo è mettervi in pericolo per aiutare il mondo», ha detto Lady Gaga.

«Spero che noi tutti emergeremo da questo momento eternamente grati per il lavoro di medici, infermieri, insegnanti, e di tutti coloro che sono la spina dorsale delle nostre comunità», ha detto Hugh Evans, co-fondatore e presidente di Global Citizen.

«Dobbiamo garantire che le persone più povere ed emarginate del mondo abbiano accesso alle risorse di cui hanno bisogno per far fronte a questa crisi sanitaria» ha concluso.

