Amici, Gaia Gozzi canta in portoghese: "Orgogliosa di Chega, la prima canzone che ho scritto"

Nata da mamma brasiliana e papà italiana, Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione di Amici, parla del suo ultimo singolo scritto da lei in portoghese, "Chega".

Un modo per omaggiare le origini straniere della madre, che sento anche un po' sue.

"Chega è la prima canzone che ho scritto - ha detto -. Parla di una donna che ha sofferto e che cerca di dire basta e rinascere. L’ho scritta quando Milano era deserta, in estate. Tutto è saltato fuori in maniera istintiva. Sono felice del risultato, per me è stata una scommessa. Sono felice di cantare in portoghese e di portare un po’ del mio”.

La 22enne in qualche diretta su Instagram, fatta dopo la vittoria, ha raccontato un po' di sè.

"Sono una donna quindi vedo in me tanti difetti fisici, come le orecchie e il naso", ha detto. Tuttavia, non si è mai rivolta ad un chirurgo estetico. "Con il tempo - ha spiegato - ho imparato a convivere più serenamente con questi aspetti, riuscendo addirittura a farne un punto di forza".

