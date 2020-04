Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici lancia il videoclip di "Chega": "È come l'ho sempre sognato"

Gaia Gozzi, la vincitrice 22enne di Amici di Maria De Filippi, lancia il suo nuovo videoclip "Chega". Si tratta della prima canzone che ha scritto, e che adesso ha anche un video.

"Dalla prima nota di Chega ho iniziato a sognare come sarebbe stato farne un video - ha spiegato la giovane cantante -. Ho sognato di girarlo al mare, tra la natura, con le persone che amo attorno. Poi il giorno è arrivato e ho dovuto fare i conti con la realtà, col momento difficile che stiamo vivendo, ma non mi sono arresa. Abbiamo deciso che, ora più che mai, era fondamentale non fermare il lavoro di tutte quelle persone che insieme agli artisti fanno in modo che si compia quella magia che io chiamo musica. Ho trovato delle anime speciali che nonostante le mille difficoltà e limitazioni sono state in grado di dare forma e colori ai miei sogni".

Nata da mamma brasiliana e papà italiano, Gaia con questo brano ha voluto omaggiare le origini straniere della madre, che sente anche un po' sue.

"Chega parla di una donna che ha sofferto e che cerca di dire basta e rinascere. L’ho scritta quando Milano era deserta, in estate. Tutto è saltato fuori in maniera istintiva. Sono felice del risultato, per me è stata una scommessa. Sono felice di cantare in portoghese e di portare un po’ del mio”, ha spiegato.

