Gaia Gozzi alla finale di Amici: "Torno a casa dopo un anno difficile" - Il video del nuovo singolo "Boca"

Ospite della finale di Amici, andata in onda ieri sera, Gaia Gozzi la vincitrice dello scorso anno.

La giovane cantante ha scelto il palco del talent show che l'ha consacrata al successo, per presentare il suo nuovo singolo "Boca" cantato in portoghese e in duetto con la star internazionale Sean Paul.

Gaia è stata invitata in trasmissione per riportare simbolicamente la coppa vinta lo scorso. Un passaggio del testimone, che la stessa cantante ha commentato così: “Stasera torno a casa per portarvi questa bellissima coppa, - ha detto - per farvi i miei sinceri complimenti perché siete stati forti. Quest’anno difficile mi ha tolto tanto”.

Nella sua nuova canzone però Gaia canta la serenità e la leggerezza: “Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione”.

