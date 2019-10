La Ferragni fuma il narghilé, Fedez la prende in giro con un video

"Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo". Con questo commento, Fedez prende in giro la moglie sui social mentre fuma il narghilè. Il rapper ha anche condiviso un video della scena.

Nel filmato, si vede l'influencer mentre tira a pieni polmoni ma l'esito non è stato dei migliori. La Ferragni infatti ha iniziato a tossire. Il video è stato girato a Muscat, in Oman, dove la coppia di trova in vacanza. Insieme a loro alcuni amici.

Roberto il baffo citato da Fedez sarebbe Roberto Crema, protagonista di tante televendite degli anni 80 e 90, e famoso anche per la sua voce definita "asmatica".

