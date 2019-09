Chiara Ferragni: "Voglio un altro figlio"

Dopo Leone, Chiara Ferragni afferma: "Voglio un altro figlio". L'influencer più famosa del mondo, sposata col rapper Fedez, ha fatto questa dichiarazione dopo aver preso in braccio la bambina di una fan.

La Ferragni è diventata mamma per la prima volta il 19 marzo del 2018, quando ha dato alla luce il piccolo Leone.

Leone è nato a West Hollywood, contea di Los Angeles. Il 1º settembre 2018, poi, ha ufficializzato la sua relazione con Fedez, sposandosi a Noto. Sempre molto attiva sui social, l'influencer condivide con i fan quasi ogni attimo della sua vita. In questi giorni, si trova a Capri dove appunto una fan le ha chiesto di prendere in braccio sua figlia per una foto. È stato allora che la Ferragni ha affermato: "Voglio un altro bambino".

Ultimamente, l'influencer è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato il film sulla sua vita, "Chiara Ferragni Unposted".

© Riproduzione riservata