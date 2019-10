Ecco l'ultimo video di Nadia Toffa alle Iene: "Non mi resta ancora molto tempo"

L'ultimo video di Nadia Toffa, andato in onda questa sera durante le Iene, ha commosso tutti. Una sorta di testamento, ma non solo un addio al pubblico, ai suoi colleghi agli amici, ma anche un inno alla vita. "Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto", le sue parole affidate ad una telecamere il 21 dicembre dello scorso anno che proponiamo in questa frammento del video inedito, lungo 20 minuti.

Le Iene hanno aperto così la prima puntata della nuova stagione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappa's band. Per Nadia Toffa stasera si sono riunite cento Iene, l'omaggio della famiglia di 'Le Iene show' per la prima puntata della nuova stagione su Italia 1. Commoventi le parole di Alessia Marcuzzi, la conduttrice insieme a Nicola Savino.

"Abbiamo pensato mille volte come iniziare questa prima puntata senza di lei. Spero di dire le cose giuste - ha detto la Marcuzzi con la voce rotta dal pianto - la cosa migliore da fare è quella che vedete adesso. Stare qua, tutti insieme, tutti uniti. E festeggiare la vita. Lei diceva così, e sorrideva sempre, ce l'aveva stampato sulla faccia. Il nostro però non sarà mai uguale al suo. Molti non sapevano esattamente cosa avesse Nadia. Lei ne aveva parlato solo con le persone più strette. A tutte aveva detto di avere un male terribile, ma la speranza era che la fine non arrivasse mai. Quando è arrivata la notizia la botta è stata troppo forte. L'affetto che ha ricevuto la sua famiglia è stato gigante. Lei univa le persone».

Di seguito il video integrale pubblicato sul sito de Le Iene.

