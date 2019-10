Nadia Toffa, Ilary Blasi assente all'omaggio in tv: bufera sul web

Il web non perdona Ilary Blasi. La conduttrice infatti è protagonista in queste ore di duri attacchi per la sua assenza all'omaggio in tv organizzato da "Le Iene" per Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto.

Come documentato dalle sue stories su Instagram, la Blasi non avrebbe potuto partecipare alla puntata de "Le Iene" perchè impegnata a Londra. Un impegno di lavoro a quanto pare anche se molto utenti ne hanno iniziato a dubitare. Sì, perchè la Blasi è volata a Londra insieme al marito Francesco Totti, fra l'altro "avvistato" negli spalti dello stadio per assistere alla partita Tottenham–Bayern Monaco. A peggiorare la posizione della conduttrice anche una sua foto, condivisa su Instagram, in cui mangia spensierata una pizza.

Una "mancanza di rispetto" nei confronti della collega deceduta che il web non ha di certo perdonato. Specialmente dopo che la Blasi aveva dato forfait anche al funerale della Toffa, celebrato ad agosto, quando la Blasi si trovava in vacanza al mare con la famiglia.

Nel video promo della trasmissione, in cui sono state inquadrate tutte le "iene" coinvolte nell'omaggio, la Blasi è stata inserita, ma di fatto poi in studio non si è presentata.

"Al funerale di Nadia non c'eri, ieri alla prima puntata de 'Le Iene' lo stesso - ha scritto un utente - che altra scusa hai?".

E ancora: "Anche se forse non eravate proprio amiche, la classe è un’altra cosa". "Certo - ha ridabito un'altra internauta - eri impegnata a mangiare la pizza. Più importante di Nadia, vero?". Un altro ha puntualizzato: "E alla camera ardente no, e al funerale no, e alla prima puntata no. Insomma, alla fine la grande assente sei sempre te".

"Hai fatto proprio una figura di m... cara Ilary", ha tuonato un altro utente. Infine: "Vergogna, potevi perdere 10 minuti del tuo tempo per la povera Nadia".

© Riproduzione riservata