"Duetto con i Naziskin", dopo la gaffe i Maneskin a Sanremo difendono Orietta Berti

Rispondendo ad una precisa domanda della giornalista, Orietta Berti a Sanremo si è resa protagonista di una esilarante gaffe.

"Mi piacerebbe duettare con Ermal Meta, Madame o anche con i Naziskin", ha detto la cantante in gara quest'anno al Festival con il brano "Quando ti sei innamorato".

Una gaffe subito corretta dai suoi collaboratori: la Berti infatti non intendeva dire Naziskin, ma Maneskin. La band romana ha dunque replicato alle critiche rivolte alla cantante per il lapsus con un tweet: “Oriettah lasciali perdere, non ascoltare le critiche. Il web è cattivo cantiamo insieme”.

ORIETTAH LASCIALI PERDERE NON ASCOLTARE LE CRITICHE IL WEB È CATTIVO CANTIAMO INSIEME#Sanremo2021 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 5, 2021

