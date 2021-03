A Sanremo il duro sfogo di Bugo: "Basta parlare della mia lite con Morgan, mi sono rotto"

Duro sfogo di Bugo sui social. In gara a Sanremo con il brano "E invece sì", il cantante ha puntato il dito contro chi lo associa ancora alla figura di Morgan, ricordando costantemente gli screzi della scorsa edizione del Festival.

Rapporti tesi che avevano toccato l'apice quando Bugo, durante una delle esibizioni con Morgan, aveva abbandonato il palco decretando di fatto l'eliminazione dalla gara. Un fatto che aveva sollevato un polverone ma che non ha fermato Bugo dalla voglia di ripresentarsi al Festival anche quest'anno, nella speranza di archiviare una volta e per tutte quello che è successo un anno fa.

"Ciao ragazzi, - ha iniziato Bugo sui social - parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato".

E ancora: "Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica".

Bugo ha poi continuato, sottolineando: "Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui".

