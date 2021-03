Maneskin: "In 4 anni siamo passati dai concerti in strada alla vittoria a Sanremo"

«In soli 4 anni siamo passati dal suonare per strada o nei ristoranti alla vittoria al Festival di Sanremo».

Lo ha detto Victoria De Angelis, componente dei Maneskin, parlando - insieme agli altri tre - in conferenza stampa, tenuta questa mattina da remoto. E le lacrime di Damiano, frontman della band, che la scorsa notte ha versato sul palco dell’Ariston «non erano di rivalsa o di rivincita dopo la delusione di quattro anni fa a X Factor ma erano lacrime di gioia», ha detto lo stesso giovane artista.

«Siamo soddisfatti del percorso fatto e non cambieremmo una virgola - ha aggiunto Damiano -. Il fatto è che si pensa che si sia degli automi ma in realtà abbiamo emozioni, vincere ci ha fatto credere che avevamo fatto qualcosa di importante e le lacrime erano di gioia».

Sul fronte pandemia, la De Angelis ha detto: «Sicuramente c'è gente che sta lavorando a livello istituzionale per trovare soluzioni alla situazione, noi siamo musicisti e non sta certo a noi dare consigli a chi è capace, ma pensiamo che questo settore è molto importante. Ci sono migliaia di persone in difficoltà e a cui manifestiamo la nostra vicinanza, speriamo che questo Festival sia motivo di ripartenza».

Intanto, dai nuovi dati è emerso che i Maneskin hanno vinto sul palco ma anche sui social.

A rilevarlo è la Tim Data Room nell’analisi dei trend di Sanremo 2021. Il gruppo rock è stato protagonista su Twitter con oltre 130mila citazioni, seguono Michelin e Fedez (41mila), Irama (28 mila), Ermal Meta (27mila) e Madame (26mila).

Gli artisti più googlati nella giornata finale del Festival sono stati Ornella Vanoni (1 milione di ricerche), Maneskin (500mila), Madame (200mila).

In generale, le conversazioni totali in rete sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo sono state 4 milioni, in crescita del 33% rispetto allo scorso anno.

Nella quinta giornata sono stati pubblicati oltre 1 milione di tweet con l’hashtag #Sanremo2021.

Durante l’appuntamento televisivo su Rai1 dall’inizio della puntata ci sono stati oltre 810mila tweet; in confronto alla serata finale dell’edizione 2020, i tweet sono aumentati del 122%.

All’annuncio della vittoria dei Maneskin si sono generati 6mila tweet in un minuto; gli altri picchi si sono registrati alla lettura sul palco della classifica finale e dopo l’esibizione di Madame vestita da

sposa entrambi con oltre 5mila tweet in un minuto.

Fiorello è il più twittato tra i co-conduttori con 30 mila tra citazioni e retweet.

L’ospite della finale del Festival che ha ottenuto più conversazioni su Twitter è stato Achille Lauro, che con la sua performance ha ottenuto quasi 34 mila tra citazioni e retweet. Gli outfit della quinta serata sono stati oggetto di conversazione in oltre 12mila tweet: i look più commentati sono stati quelli di Achille Lauro, Maneskin, Orietta Berti, Bugo e Madame.

