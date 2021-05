Vaccini, Musumeci: "Basta con le dosi tenute nei frigoriferi. Io mi vaccinerò sabato"

"Niente più vaccini tenuti, mesi e mesi, nei frigoriferi, niente più scorte nell’attesa che si operi una conversione generale da parte dei cittadini diffidenti. Dobbiamo andare avanti, vaccinare quanta più gente possibile, abbiamo aspettato abbastanza e nessuno può accusarci di non avere rivolto attenzione alle fasce fragili". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, oggi in conferenza stampa nella quale ha annunciato il via da domani alle prenotazioni in Sicilia per i 50enni e la vaccinazione di massa a Lampedusa e Linosa. Sono 250mila le dosi di AstraZeneca ancora non utilizzate e conservate nei frigoriferi in Sicilia. Il dato è stato fornito dal dirigente generale del Dasoe Mario La Rocca nel corso della conferenza stampa.

"Mi sottoporrò sabato pomeriggio al vaccino al Catania, saranno i medici a dirmi quale mi spetta, a me uno vale l’altro", ha poi precisato il governatore Musumeci.

© Riproduzione riservata