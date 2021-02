Finanziaria, Miccichè: "Non verrà approvata entro il 28 febbraio. Accordo Stato-Regione ricattatorio"

La Finanziaria in Sicilia non potrà essere approvata entro il 28 febbraio. Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, durante l'inaugurazione dell'hub per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

"Ho parlato con Bruntetta, Carfagna e Gelmini - ha detto -. È stato fatto un accordo Stato-Regioni ricattatorio, con la pistola puntata alle tempie. Il governo regionale è stato costretto a firmare".

"Dobbiamo approvare la finanziaria entro il 28 febbraio, è sempre stato fino alla fine di maggio, quindi non capisco questa altra cattiveria nei nostri confronti. Vi comunico - ha poi detto - che entro il 28 febbraio non ce la faremo".

