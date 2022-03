Il video del siciliano che vive in Ucraina: «Ci hanno bombardato tutta la notte, sentite come sparano»

Salvatore Barone è un catanese trapiantato in Ucraina, lui stesso afferma di sentirsi ormai più ucraino che italiano. Vice a Mykolaiv, una città di poco meno di mezzo milione di abitanti. Si trova nel Sud del Paese, vicino a Cherson e non distante dalla città portuale di Odessa.

In un video stamattina racconta dei bombardamenti notturni e fa sentire il rumore degli spari. Ma ha deciso di restare nel Paese che ama. Si è trasferito nel 2008 in Ucraina dopo avere sposato una donna di quel Paese. Faceva il poliziotto in Sicilia, adesso è in pensione

