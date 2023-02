Così i sindaci promuovono le bellezze della Sicilia occidentale alla Bit di Milano

Alla Bit di Milano, nello stand di The Best of Western Sicily, il progetto che ha l'obiettivo di promuovere con un'unica offerta turistica l'area occidentale dell'Isola grazie a un'alleanza tra i comuni, si continua a parlare di programmazione turistica. Media partner dell'iniziativa il Giornale di Sicilia, Tgs ed Rgs.

Nel video le interviste di Salvo La Rosa (che cura le finestre informative quotidiane su Tgs, Rgs e Gds.it) al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, e il presidente di Federalberghi di Trapani, Antonio Marino.

© Riproduzione riservata