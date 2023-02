Il Giornale di Sicilia alla Bit, Romano: «Obiettivo raccontare le strategie vincenti nel turismo»

Il Giornale di Sicilia è presente alla Bit di Milano. «Abbiamo voluto essere qui - spiega il direttore responsabile delle testate del gruppo, Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it - per affiancare un progetto importante che permette alle realtà turistiche della Sicilia di fare sistema e che vogliamo sostenere, con l'obiettivo anche di stimolare iniziative simili».

Il progetto di cui parla il direttore del Giornale di Sicilia è «The Best of Western Sicily», un sistema per mettere insieme i comuni della Sicilia occidentale e proporre un'unica offerta turistica. Come primo step Romano ha coordinato un dibattito con i sindaci di Palermo e Agrigento, rispettivamente Roberto Lagalla e Francesco Micciché, con il presidente dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e con il professore di Strategie e politiche aziendali dell’Università di Palermo Marcantonio Ruisi.

Il gruppo del Giornale di Sicilia sarà presente alla Borsa internazionale del turismo anche con Salvo La Rosa, che curerà le finestre informative su Tgs, Rgs e Gds.it. «Sul giornale e sulle altre testate - spiega Romano - copriremo l'evento ogni giorno, parlando non solo di temi che riguardino direttamente la Sicilia, ma anche di argomenti di interesse globale, ad esempio quali siano le strategie vincenti nel settore turistico». Uno speciale del Giornale di Sicilia è in distribuzione nello stand dell'Isola.

Nel video l'intervista di Salvo La Rosa a Marco Romano

