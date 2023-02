La Sicilia sotto i riflettori della Bit, Schifani: «Il patrimonio storico e culturale la nostra carta vincente»

La Regione Sicilia si presenta all’edizione della Bit 2023 reduce da una stagione che ha fatto registrare importanti risultati in termini di arrivi turistici, nazionali e internazionali, secondo i primi dati, ancora provvisori, diramati dall’Osservatorio turistico regionale per il 2022.

«Il patrimonio storico e culturale la nostra carta vincente. L’obiettivo della politica è quello di intercettare i flussi turistici e le presenze, rafforzando il turismo culturale e all’interno delle zone montane», ha detto il presidente della Regione Renato Schifani intervenendo alla Bit assieme all'assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Nello stand della Sicilia si è parlato anche del The Best of Western Sicily. Ovvero il progetto che ha l'obiettivo di promuovere con un'unica offerta turistica l'area occidentale dell'Isola grazie a un'alleanza tra i comuni. Media partner dell'iniziativa il Giornale di Sicilia, Tgs ed Rgs.

Nel video le interviste di Salvo La Rosa che cura le finestre informative quotidiane che andranno in onda su Tgs, Rgs e Gds.it

