Eurovision, Damiano dei Maneskin: "Non uso droghe" - Il video della polemica

Neanche il tempo di festeggiare e sui Maneskin si abbatte la bufera. Nel mirino dei social finisce Damiano, accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta tv (in un video lo si vede abbassarsi sul tavolino) e in molti chiedono la squalifica dell'Italia.

Ma il cantante non ci sta e nella conferenza stampa della notte rimanda al mittente ogni accusa: "Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina".

Il frontman della band ha spiegato di essersi chinato sul tavolo perchè "Thomas aveva rotto un bicchiere".

