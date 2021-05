I Maneskin e il video sul presunto uso di cocaina: Damiano si sottopone a un test antidroga volontario

Il cantante dei Maneskin ha deciso di sottoporsi volontariamente a un test antidroga. Lo fanno sapere gli organizzatori dell’Eurovision, il giorno dopo la vittoria del gruppo italiano e le polemiche sul presunto uso di stupefacenti.

«Polemiche sterili. Senza senso». Damiano, il frontman dei Maneskin, a mente fredda era tornato sulla bufera che lo ha travolto ieri sera, subito dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest: accusato di aver sniffato cocaina in diretta tv (guarda qui il video "incriminato"). «La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista - racconta -. Sono davvero stupito. Io non uso droghe».

A rincarare la dose ci pensa anche la compagna di band Victoria: «Non abbiamo mai fatto uso di stupefacenti, tantomeno in diretta tv. Per fugare ogni dubbio abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe».

© Riproduzione riservata