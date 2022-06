Ondata Omicron 5 in Sicilia, Cascio: "Vaccino efficace anche se non specifico"

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Sicilia. Necessario, per far fronte alla nuova ondata, vaccinarsi. È l’invito che arriva da Antonio Cascio, ordinario di Malattie infettive all’università di Palermo.

"Il vaccino contro Omicron 5 non esiste ancora - avverte il docente - ma gli attuali vaccini continuano a mantenere la loro efficacia. Chi è vaccinato mantiene una buona memoria immunologica, migliore di chi non lo è o ha contratto l'infezione in modo naturale.

L'efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati sui non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (dal 3 gennaio 2022) - come evidenzia l'Istituto superiore di sanità - nel prevenire i contagi da Sars-CoV-2 è pari al 54% in chi ha avuto la dose booster (40% nei 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 31% tra i 91 e 120 giorni, e 46% oltre 120 giorni).

Sulla malattia severa è all'86% nei vaccinati con dose booster (69% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% da 91 e 120 giorni, e 71% da oltre 120 giorni).

