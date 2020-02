"La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al Coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c'è un focolaio. Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero".

Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cronisti a palazzo Orleans dopo il nuovo registrato stavolta a Catania, dopo i 3 di Palermo.

