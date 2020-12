Morto Paolo Rossi, il video dell'indimenticabile tripletta al Brasile al Mundial dell'82

Il calcio perde un altro dei suoi più grandi protagonisti, uno di quelli che hanno saputo regalare emozioni. Paolo Rossi, morto a 64 anni, è stato il re del mondiale di Spagna dell'82 vinto dall'Italia di Bearzot.

Un'esperienza che, oltre al titolo iridato, valse a Pablito anche quello di capocannoniere del torneo e che gli consentì poi di vincere anche il Pallone d'oro.

E di quel magnifico Mondiale dell'Italia, il nome di Rossi resterà per sempre legato all'indimenticabile sfida contro la corazzata Brasile, vinta per 3-2 dagli azzurri grazie a una tripletta di Rossi. In questo video la sintesi di quella gara con la telecronaca di Nando Martellini.

