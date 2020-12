Paolo Rossi, la moglie: "Ecco perchè non ha mai giocato nel Napoli"

Paolo Rossi e il Napoli: un amore che non si è mai concretizzato. Pablito, in passato, sarebbe stato vicino a vestire la casacca azzurra ma alla fine la firma sul contratto non è stata mai apposta. A svelare il perchè è stata, dopo la morte del campione, la moglie.

"Il rifiuto al Napoli? Mi ha sempre spiegato che non ha mai detto no a Napoli. Chiese a Ferlaino di fare una squadra vincente, Ferlaino disse che non avrebbe fatto una squadra vincente ed allora rifiutò. Ma Paolo adorava Napoli ed il popolo napoletano: gli è sempre dispiaciuto non vestire la maglia azzurra": ai microfoni di Radio Punto Nuovo, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti.

