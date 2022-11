WhatsApp: arrivano i gruppi muti sopra i 256 membri, come funzionano

Il client di messaggistica di Meta ha annunciato l'ampliamento dei gruppi: prima il limite era di 512 utenti, ora è salito a 1024 e questo porterà inevitabilmente il problema della ricezione di una valanga di notifiche sullo smartphone. WhatsApp ha però già pensato a come risolvere il problema e l'ha resa disponibile a un sottoinsieme ristretto di account - classico indicatore della volontà di condurre qualche test A/B - per poi lanciarla a tutti gli utenti.

Gruppi muti, cosa sono

WhatsApp ha pensato ad un sistema automatico che silenzia i gruppi. In pratica, se l'utente entra in un gruppo con più di 256 partecipanti, le notifiche sono disattivate automaticamente dal client. Un popup in basso notifica l'utente del gruppo "muto", che potrà o annullare, riattivando quindi le notifiche, o confermare. WhatsApp aveva iniziato a testare questa funzionalità già qualche settimana fa ma non si sa ancora quando arriverà nel canale stabile.

Community WhatsApp

I gruppi da 1.024 membri rientrano nel più grande progetto delle Community WhatsApp, lanciate ufficialmente da pochissimo ma non ancora arrivate in Italia. Partecipare ad una Community WhatsApp comporta automaticamente il fatto di partecipare ad almeno un gruppo molto grande, spesso anche più gruppi contemporaneamente. E le notifiche silenziate automaticamente rientrano in questo grande progetto.

