WhatsApp, più funzionalità e nuovo aspetto: ecco cosa è cambiato

Chi non ha mai avuto necessità di utilizzare whatsapp come promemoria o appunti da rivedere successivamente? Adesso è finalmente disponibile la funzionalità dei “messaggi a me stesso”. E questa è solo solo una della novità introdotte dall’ultimo l’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica.

Cambia anche l’aspetto e impostazione grafica della chat, soprattutto nelle chat di gruppo.

Per quanto riguarda i messaggi al proprio dispositivo, per avviare una chat basterà scorrere in alto, in cima all’elenco dei contatti.

Una novità riguarda anche la sicurezza. Whatsapp sta aggiungendo un’altra opzione: la possibilità di bloccare lo schermo della chat usata sul computer, con necessità di password per rendere l’app ancora più sicura. Così, se ci si allontana dal pc, addio ad occhi indiscreti.

