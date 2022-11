WhatsApp: adesso è possibile messaggiare con se stessi, ecco come

Novità per gli utenti di WhatsApp: adesso si potrà messaggiare con se stessi. Dopo aver implementato la piattaforma con importanti novità per i gruppi e creato i sondaggi, l’App di messaggistica ha deciso di introdurre una funzione per potersi auto-inviare messaggi.

WhatsApp, come inviare messaggi a se stessi

Dalla versione 22.23.74 di iOS e 2.22.23.77 di Android, infatti, su WhatsApp si potrà mandare un messaggio a se stessi in un'apposita chat. Entrando nell’App e aprendo una nuova conversazione, tra i contatti suggeriti da WhatsApp ci sarà anche “Tu”. Basterà aprire la chat con se stessi e posizionare lì i contenuti. Servirà come una chat promemoria, per inviare foto o file senza dover connettere il cellulare al pc, conservare testi, un vero archivio.

WhatsApp, arrivano i sondaggi

Come hanno potuto osservare tanti utenti, è comparsa da qualche giorno un’altra nuova funzione, quella dei sondaggi, che possono essere mandati in chat di gruppo o personali in pochi passaggi. Cliccando sulla graffetta nel campo di scrittura, quella che di solito utilizziamo per allegare immagini, contatti o file, tra le varie opzioni spunterà anche “Sondaggio”. Cliccandola si aprirà poi una schermata in cui è possibile scrivere la domanda e aggiungere sino a 12 opzioni di risposta. Una volta “pubblicato” sia l’autore che gli interpellati potranno vedere lo stato del voto con “mostra voti” che darà un riassunto di chi ha votato e la percentuale dei voti.

© Riproduzione riservata