WhatsApp cambia le modalità dei messaggi vocali, come riascoltarli prima di inviare

WhatsApp cambia il modo in cui si inviano i messaggi vocali. Una vera rivoluzione, attesa da molti utenti. Era stata preannunciata da diverse apparizioni sulle versioni beta dell’app per Android e iOS, ma adesso è arrivata per tutti. Con la nuova funzione, l'utente potrà ascoltare i vocali prima di inviarli. La nuova versione sarà accessibile a tutti nelle prossime ore, o, al massimo, tra pochissimi giorni.

WhatsApp, vecchio metodo per i vocali

Per mandare un messaggio prima si doveva tenere premuta l’icona a forma di microfono per aprire l’interfaccia di registrazione. Muovendo il dito verso sinistra la registrazione veniva annullata, mentre verso l’alto bloccava l’interfaccia per evitare che la registrazione si interrompesse per sbaglio. Quindi l'unica cosa che prima era ammessa era l'interruzione della registrazione. In caso di invio di un messaggio errato si doveva cancellare subito e poi registrarlo nuovamente.

WhatsApp, cosa cambia

Adesso, invece, l'utente può mettere il vocale in pausa, riprenderlo e cancellarlo al posto di inviarlo. Infatti, durante la registrazione, ora WhatsApp mostra l’onda sonora quando la voce viene registrata e il pulsante Stop/Play e consente di riascoltare l’audio in qualunque momento, prima di inviarlo.

