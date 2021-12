Spunta l’icona di WhatsApp con il cappello di Babbo Natale: ecco come inserirla

Anche WhatsApp si trasforma da Babbo Natale e l'icona si presenta con un cappellino rosso. Per dare un tocco natalizio ai messaggi occorre seguire alcune istruzioni. Intanto, bisogna cercare su internet l’icona corretta e scaricarla.

Icona natalizia su Android

Chi ha il sistema Android deve scaricare un programma che permette di personalizzare la propria schermata iniziale in modo più dettagliato. Si può utilizzare il Nova Launcher, disponibile gratuitamente sul Play Store di Google. Dopo averlo installato, occorre trovare l’icona di WhatsApp e cliccare. Poi occorre accedere alle opzioni di modifica dell’icona, cliccare su WhatsApp e poi su App Galleria. Il gioco è fatto: ecco che nella galleria va cercata la foto che serve.

Icona natalizia nel sistema iOS

Per chi utilizza il sistema iOS bisogna passare dall’app Comandi Rapidi, aprirla e toccare l’icona con il simbolo del più, in alto a destra. Poi occorre andare in Aggiungi Azione, poi Apri l’App e selezionare WhatsApp tra le app presentate. Toccando il pulsante con i tre puntini, si da un nome al comando e poi si sceglie la voce Aggiungi ad home; cliccando sull’icona del comando si può scegliere la foto, cercandola nella galleria del telefono.

