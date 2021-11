WhatsApp, ennesima rivoluzione: potrebbero sparire le chat di gruppo, ecco come cambierà

Odiate i gruppi composti da decine e decine di persone su WhatsApp dove vi siete trovati dentro quasi per forza? C'è forza una buona notizia per voi: potrebbero scomparire. O quantomeno cambiare.

Stando a quanto scrive WaBetaInfo, portale specializzato in notizie informatiche, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo aggiornamento che cambierà alcune funzionalità della più famosa app di messaggistica del mondo (almeno in occidente). Novità che dovrebbero interessare i gruppi, che sembra saranno eliminati, o almeno nel modo che conosciamo attualmente, e trasformarli in una sorta di community, più simili a quelle presenti sui social network. Pare si voglia inserire dei sottogruppi in modo da gestire in maniera più organizzata la chat.

Secondo quanto ricostruito, insomma, gli utenti dovranno creare delle community e invitare manualmente gli utenti a farne parte attraverso un link di invito. Qualcuno ha insinuato, nemmeno troppo velatamente, che questa è una funzione ispirata a Telegram. E cosa succederà ai gruppi esistenti? saranno cancellati o verranno trasformati automaticamente?

