WhatsApp, dall'1 gennaio non funzionerà più su alcuni smartphone: quali e cosa fare

Dall'1 gennaio WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone, sia iPhone che Android con sistemi operativi meno recenti, che non supporteranno più gli aggiornamenti dell'app di messaggistica più popolare del mondo.

Quali sono i modelli di smartphone su cui Whatsapp non sarà più supportata? Si tratta per lo più di cellulari con versioni Android ed iOS abbastanza datate. In particolare si tratta degli smartphone con software precedenti a iOS 9 e ad Android 4.0.3. È il caso, per esempio, di device come l’iPhone 4 o il Samsung Galaxy S2.

Dunque, l'app continuerà a funzionare negli smartphone con Android 4.0.3 e versioni successive; così pure nei modelli di iPhone con a bordo iOS 9 e versioni successive.

Come controllare la versione del sistema operativo del proprio smartphone? Intanto, è utile controllare la versione del sistema operativo del proprio cellulare. Gli utenti iPhone possono andare su Impostazioni> Generali> Informazioni, e leggere le informazioni sulla versione del software. Su Android invece, l’informazione è su Impostazioni> Informazioni sul telefono.

Cosa fare se si vuole continuare a usare WhatsApp? Gli utenti di WhatsApp con versioni precedenti dovranno aggiornare i propri dispositivi a iOS 9 e ad Android 4.0.3.

