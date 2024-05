Così la tennista russa Anna Kalinskaja ha scalzato l'influencer Maria Braccini nel cuore di Sinner

«La verità è che non gli piaci abbastanza». Forse Maria Braccini, l’influencer fidanzata con Jannik Sinner per oltre quattro anni che ha appena dovuto cedere il posto alla tennista russa Anna Kalinskaja, numero 25 del ranking, con tanto di ufficializzazione del quasi numero uno del mondo («Sì, io e Anna stiamo insieme») avrebbe dovuto vedere la commedia romantica del 2009 con Scarlett Johansonn, Jennifer Aniston e Ben Affleck per capire che per lei non c'era un gran futuro.

Nel suo caso: se lui non la voleva sugli spalti, se l’aveva obbligata a un patto di riservatezza, vietando di postare sue foto, da solo o tanto meno in coppia, se le ha concesso un’unica uscita pubblica (allo stadio per il suo Milan), la verità è che Braccini non gli piaceva abbastanza, come nel film che demolisce tutti i contorcimenti mentali delle donne in cerca di spiegazioni logiche per i comportamenti (eloquenti) dei partner riluttanti.