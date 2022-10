Cecchinato trionfa a Rio, può tornare nella Top 100 del mondo

Marco Cecchinato ha vinto il torneo Challenger Atp di Rio de Janeiro battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Con questo successo sulla terra rossa, il 30enne palermitano, numero 117 del ranking, dovrebbe rientrare da domani nei primi 100 della classifica mondiale. Per Cecchinato si tratta del settimo titolo nel circuito Challenger (da sommare a tre trionfi in tornei Atp 250). A inizio ottobre aveva alzato al cielo il trofeo di Lisbona.

