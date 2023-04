Derby italiano tra Cecchinato e Fognini al Millenium Estoril open

Buona la prima per Marco Cecchinato e Fabio Fognini nel «Millennium Estoril Open», torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell’Estoril, in Portogallo. Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, ha eliminato 63 76(8), dopo oltre due ore di lotta, l’argentino Diego Schwartzman, n.36 del ranking e settimo favorito del seeding.

Per il siciliano si è trattato solo del secondo successo in sei confronti con il 30enne di Buenos Aires che si era imposto in tutti gli ultimi tre. Al secondo turno Cecchinato troverà dall’altra parte della rete Fognini, n.97 ATP, che si è aggiudicato per 61 62, in appena 57 minuti di partita, il derby tricolore contro Alessandro Giannessi, n.224 del ranking, bravo a superare le qualificazioni, apparso però non al meglio dal punto di vista della condizione fisica.

Per il 35enne di Arma di Taggia si è trattato del terzo successo (sempre in due set) in altrettante sfide con il 32enne spezzino dopo quelli negli ottavi del Genova Challenger nel 2010 e negli ottavi dell’ATP di San Paolo nel 2017. Fabio è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti con «Ceck» ed ha vinto anche l’ultimo, disputato al primo turno dell’ATP di Belgrado lo scorso anno.

