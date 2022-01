Nuoto, record regionale per il trapanese Bossoni nei 200 misti: cade il primato di Marin

Storico record regionale per Mario Bossone. Il nuotatore trapanese della Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo ha stabilito a Paternò, nel corso della terza fase di qualificazione alla finale del Campionato regionale di categoria, il nuovo record nei 200 misti. Il tempo di 1'59''31 cancella il vecchio risalente al 2004 e appartenente a un grande nome del nuoto siciliano come Luca Marin (2'00''13). Bossone ha poi concesso il bis firmando il primato nei 100 misti in 55''79. Molto bene anche Riccardo Locicero che ha migliorato sé stesso nei 100 e 200 dorso Ragazzi fermando i cronometri a 56''79 e 2'01''93.

Bossoni nel gennaio del 2020, nel trofeo “Aragno” di Genova, sui 100 stile rana, ha tagliato il traguardo sotto il muro dei 60 secondi (59"92) battendo i suoi stessi record regionali e piazzandosi tra i primi 8 in Italia sui 50 rana e 12 esimo sui 100. Lo scorso giugno, invece, nel corso della prima tappa del campionato di categoria, disputata a Palermo per la Sicilia occidentale e a Siracusa per la Sicilia orientale, si era imposto nei 50 rana (28''17) e 1'02''86 nei 100 rana.

Il presidente della Fin Sicilia: "Complimenti ad atleti e società"

Quattro record, uno dei quali storico. La terza prova di qualificazione del campionato regionale di categoria manda in vetrina due talenti della Polisportiva Mimmo Ferrito e consegna al movimento siciliano una prestazione di altissimo livello. "Complimenti ai primatisti - commenta il presidente del comitato regionale della Federnuoto, Sergio Parisi - e complimenti a tutti gli atleti e alle società per l'impegno e la passione profusi in un periodo non semplice come questo. La pandemia e la carenza di impianti complicano la nostra attività, ma la voglia di andare avanti, nel rispetto dei canoni di sicurezza, resta forte. Ogni nostro sforzo è finalizzato a garantire ai nostri atleti il migliore percorso agonistico possibile".

© Riproduzione riservata