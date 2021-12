Pallanuoto: contatti con positivi, il Settebello senza 3 giocatori a Madrid

Il coronavirus si abbatte sullo sport. Tre dei giocatori di pallanuoto convocati da Sandro Campagna per il common training e l’amichevole con la Spagna non sono partiti per Madrid perchè erano entrati in contatto, nei giorni scorsi, con persone risultate positive. Si tratta di Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio e Andrea Fondelli. I casi, quindi, non riguardano i pallanuotisti del TeLiMar Palermo. Il commissario tecnico e il suo staff sono partiti per Madrid con soltanto 13 giocatori.

I giocatori presenti a Madrid

I giocatori che saranno presenti a Madrid sono Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto (Brescia), Francesco Condemi, Filippo Ferrero (Ortigia), Massimo Di Martire (Posillipo), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Matteo Iocchi Gratta (Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali, Gianmarco Nicosia (Telimar).

Gli impegni del Settebello

Inizia oggi, a Madrid, nella leggendaria piscina M86, il common training tra il Settebello e la Spagna ultimo appuntamento del 2021 per gli azzurri. Nella quattro giorni di allenamenti è stata inserita anche un’amichevole ufficiale, che si disputerà mercoledì 29 dicembre alle ore 18.00.

