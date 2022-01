Quattro positivi al Covid nella Nuoto Catania, slitta il derby con il Telimar Palermo

Il Covid continua a modificare il normale svolgimento delle gare nel campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Oltre a Posillipo-Brescia, non si giocherà il derby siciliano fra la Nuoto Catania e il Telimar Palermo. La sfida era originariamente in programma sabato prossimo 8 gennaio, con squadre nella vasca del club etneo. Nelle fila della squadra catanese si sono registrati quattro casi di positività ai tamponi per il Covid. Il presidente Mario Torrisi aveva fatto richiesta di rinvio della partita contro la società palermitana alla Federazione italiana Nuoto che è stata accolta.

Non ci saranno sospensioni dei campionati di pallanuoto: sabato prossimo ripartiranno i calendari per la serie A1 e per l’A2 maschile. Dal 15 gennaio, invece, torna in vasca l’A1 femminile mentre serie B maschile e A2 femminile inizieranno nel week end del 15 e 16 gennaio. Le fasi regionali dei campionati giovanili potrebbero subire uno stop in attesa che migliori la situazione dovuta alla diffusione del Covid.

© Riproduzione riservata