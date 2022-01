Un tuffo nelle acque gelide di Sabaudia, Federica Pellegrini saluta l'arrivo del 2022

Un tuffo nel mare per lasciarsi alle spalle il 2021 e salutare il nuovo anno. Federica Pellegrina, la Divina del nuoto italiano, pluricampionessa olimpica, ha deciso di concedersi un bagno nelle acque del mare di Sabaudia, località dove si trova in compagnia del fidanzato Matteo Giunta, futuro sposo. L'ex olimpionica ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale prende la rincorsa e si tuffa in mare. Uscita dall'acqua la Pellegrini torna rapidamente in riva infreddolita a causa dell'acqua gelida. Tanti i commenti dei follower dell'atleta che si è lasciata andare ad alcuni "urletti" come lei stessa definisce con i quali ha reso l'idea sulla fredda temperatura dell'acqua: "31/12/2021, il bagno ci sta (e i miei urletti insopportabili…)". Non sono tardati ad arrivare i commenti ironici dei suoi "seguaci" che, tra i tanti, le hanno chiesto: "Sai nuotare?".

Una carriera fantastica

La Divina ha realizzato ben 11 volte il record del mondo (6 nei 200 stile libero in vasca lunga, 3 nei 400 stile libero in vasca lunga, 2 nei 200 stile libero in vasca corta). Il suo palmares vanta 26 ori internazionali, 3 medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali, 37 medaglie europee, 181 podi italiani e 130 titoli assoluti. È stata senza dubbio la più forte duecentista della storia del nuoto e la più grande nuotatrice italiana di sempre. Ha vinto la prima medaglia olimpica a soli 16 anni e 12 giorni con l'argento nei 200 ad Atene, dove è nato il mito della Dea.

I suoi amori

Travolgenti e passionali sono gli amori di Federica tutti finiti sotto la luce dei riflettori. Era il 2008 quando si innamorò del nuotatore di Vittoria Luca Marin. All’epoca lui aveva appena chiuso la relazione con un’altra nuotatrice: la francese Laure Manaudou, grande rivale della Pellegrini. Un dettaglio che alimentò i gossip, soprattutto quando Fede perse la testa per il collega Filippo Magnini. Una relazione con lo sprinter durata 6 anni, dal 2011 al 2017, segnata da crisi e travolgenti ritorni di fiamma. Adesso la Pellegrini è felice con Matteo Giunta, che è stato anche il suo allenatore.

