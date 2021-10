Federica Pellegrini si sposa con il suo allenatore, l'annuncio su Instagram

Federica Pellegrini si sposa. L'ufficialità arriva da alcune foto e da un frase ("Io e te e tutto il mondo fuori. SI") pubblicate dalla Divina del nuoto azzurro sul suo profilo Instagram. Il fortunato che la porterà all'altare è Matteo Giunta, il suo allenatore con il quale aveva da poco resa nota la relazione.

La gioia del futuro marito: "Sono fortunato, mi ha detto sì"

Una frase sul profilo Instagram di Matteo Giunta, accompagnata da una immagine che lo ritrae abbracciato alla pluricampionessa olimpionica: "Sono un 'ragazzo' fortunato… (ha detto si )" con l'anello al dito della Pellegrini in primo piano. Ancora una foto dell'azzurra, ad ulteriore conferma, ritrae Giunta in ginocchio con in mano la scatola dell'anello e lei dice il suo "sì" con un bacio sulle labbra.

Lunga carriera di successi per la Divina del nuoto

In carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d'argento nei 200 m stile libero divenendo all'epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventa la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità. Ai mondiali di Melbourne 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. Fu campionessa iridata dei 200 m e 400 m stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. Ai campionati del mondo è anche l'atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montréal 2005 a quella di Gwangju 2019, infatti, è sempre salita sul podio nei 200 m stile libero.

Il ritiro dal nuoto agonistico

La Pellegrini ha annunciato che il suo ritiro dal nuoto agonistico non sarebbe avvenuto subito dopo Tokyo 2020 ma dopo aver affrontato l'International Swimming League, in programma a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre 2021. Ha inoltre annunciato la sua rinuncia a partecipare agli campionati europei del 2022. Il 4 agosto 2021 viene eletta membro del CIO in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio Olimpico: resterà in carica fino ai giochi di Los Angeles 2028 e di conseguenza sarà in giunta CONI fino a quella data.

